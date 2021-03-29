Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства

Понедельник, 29 марта 2021, 02:25

Во время голосования в Ивано-Франковской и Донецкой областях на довыборах в ВР полицейские зарегистрировали 36 сообщений, связанных с избирательным процессом, а также начали два уголовных производства.

Источник: Национальная полиция

Детали: Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 21, а в Донецкой области – 13.

Кроме того, в Донецкой области начато два уголовных производства за незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза.

Напомним:

  • В округе №50 в Донецкой области голосование проходило среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
  • В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
  • В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаИвано-Франковская областьДонецкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве убили добровольца, задержаны трое подозреваемых

В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками

На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

Кризис в Словакии из-за "Спутника V": премьер уходит в отставку

Гибель 4 воинов в пятницу: глава МИД призвал мир отреагировать

Все новости...
виборы
На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол
Довыборы в Раду: на Прикарпатье голосуют активнее, чем в Донецкой области
Выборы в Раду на двух округах: ЦИК обнародовала явку на 12:00
Последние новости
02:47
Правительство Австрии выделил Украине € 1,5 миллиона гуманитарной помощи
02:25
Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства
01:50
В Великобритании смягчают карантин
01:15
видеоНа нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв
00:38
Военные в Мьянме обстреляли гражданских на похоронах – СМИ
23:53
В Киеве убили добровольца, задержаны трое подозреваемых
23:41
Отбор на ЧМ-2022: Украина на последних минутах упускает победу в матче с Финляндией
23:39
Не более двух человек: Мальта усилила ограничения перед Пасхой
23:32
Американцам нравится борьба Байдена с COVID, но не ситуация с оружием
23:00
Во Франции срезают 200-летние дубы для восстановления сгоревшего шпиля Нотр-Даме
Все новости...