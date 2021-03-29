Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства
Понедельник, 29 марта 2021, 02:25
Во время голосования в Ивано-Франковской и Донецкой областях на довыборах в ВР полицейские зарегистрировали 36 сообщений, связанных с избирательным процессом, а также начали два уголовных производства.
Источник: Национальная полиция
Детали: Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 21, а в Донецкой области – 13.
Кроме того, в Донецкой области начато два уголовных производства за незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза.
Напомним:
- В округе №50 в Донецкой области голосование проходило среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
- В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
- В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%.
Украинская правда