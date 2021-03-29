Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства

Во время голосования в Ивано-Франковской и Донецкой областях на довыборах в ВР полицейские зарегистрировали 36 сообщений, связанных с избирательным процессом, а также начали два уголовных производства.

Источник: Национальная полиция

Детали: Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 21, а в Донецкой области – 13.

Кроме того, в Донецкой области начато два уголовных производства за незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза.

Напомним: