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Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства

Понедельник, 29 марта 2021, 02:25
Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства

Во время голосования в Ивано-Франковской и Донецкой областях на довыборах в ВР полицейские зарегистрировали 36 сообщений, связанных с избирательным процессом, а также начали два уголовных производства.

Источник: Национальная полиция

Детали: Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 21, а в Донецкой области – 13.

Кроме того, в Донецкой области начато два уголовных производства за незаконное использование избирательного бюллетеня более одного раза.

Напомним:

  • В округе №50 в Донецкой области голосование проходило среди 18 кандидатов на 112 избирательных участках, включая часть Краматорского района и часть Покровского района.
  • В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходило на 117 избирательных участках, включая Надворнянский район, часть Ивано-Франковского района и часть Коломыйского района. Здесь голосование прохоит среди 14 кандидатов.
  • В округе №50 в Донецкой области на довыборах в Верховную Раду приняло участие 20,99% избирателей, в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%.

Украинская правда
Темы: виборыВерховная РадаИвано-Франковская областьДонецкая область
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