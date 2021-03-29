Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство Австрии выделило Украине € 1,5 миллиона гуманитарной помощи

Понедельник, 29 марта 2021, 02:47
Правительство Австрии выделило Украине € 1,5 миллиона гуманитарной помощи

Украине, которая считается "горячей точкой" из-за войны на Донбассе, правительство Австрии выделило 1,5 миллиона евро на гуманитарные проекты.

Источник: Укринформ, который цитирует главу австрийского МИДа Александера Шалленберга

Прямая речь: "1,5 миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать: Украина есть и будет оставаться самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать".

По словам министра, Украина - это и "горячая точка", которая находится в непосредственной близости от Австрии.

В общем австрийское правительство направило в 2021 году в Фонд иностранных катастроф 13,5 млн евро.  Эти средства будут распределены между австрийскими неправительственными организациями для осуществления гуманитарных проектов в ряде стран.

Около 7 млн евро направляются на проекты в четырех африканских странах - Эфиопии, Уганде, Мозамбике и Буркина-Фасо.  Еще 2,5 млн евро пойдут в Ливан и Иорданию для помощи сирийским беженцам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстрияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Австрия
Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой
Нейтральная Австрия присоединится к европейской инициативе защиты неба
Нейтральные страны не могут поддержать гарантии безопасности для Украины – канцлер Австрии
Последние новости
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
Все новости...
Реклама: