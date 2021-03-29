Украине, которая считается "горячей точкой" из-за войны на Донбассе, правительство Австрии выделило 1,5 миллиона евро на гуманитарные проекты.

Источник: Укринформ, который цитирует главу австрийского МИДа Александера Шалленберга

Прямая речь: "1,5 миллиона евро пойдут в Украину. Мы не должны забывать: Украина есть и будет оставаться самой большой проблемой на европейском континенте. Об этом не следует забывать".

По словам министра, Украина - это и "горячая точка", которая находится в непосредственной близости от Австрии.

В общем австрийское правительство направило в 2021 году в Фонд иностранных катастроф 13,5 млн евро. Эти средства будут распределены между австрийскими неправительственными организациями для осуществления гуманитарных проектов в ряде стран.

Около 7 млн евро направляются на проекты в четырех африканских странах - Эфиопии, Уганде, Мозамбике и Буркина-Фасо. Еще 2,5 млн евро пойдут в Ливан и Иорданию для помощи сирийским беженцам.