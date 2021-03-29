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Из-за штамма COVID-19 страны Южной Америки прекратили авиасообщение с Бразилией

Понедельник, 29 марта 2021, 04:46
Из-за штамма COVID-19 страны Южной Америки прекратили авиасообщение с Бразилией

Чтобы остановить распространение "бразильского" штамма коронавируса страны Южной Америки ограничили авиасообщение Бразилией.

Источник: Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Соседние с Бразилией страны пытаются защитить себя от "бразильского риска" - распространение бразильского штамма коронавируса.

В частности, Аргентина сократила на 70% авиасообщение с Бразилией и продлила запрет въезда наземными путями до 9 апреля.

С 11 марта любое лицо, которое прибывает с территории Бразилии в Чили, отправляется в "санитарные гостинице" на карантин.

Полностью прекращено авиасообщение Бразилии с Перу и Колумбией".

Детали: Внутри страны также усилили эпидемиологические ограничения, в частности накануне специально объявленных длинных выходных с 26 марта по 4 апреля по случаю празднования католической Пасхи.

Как сообщил дипломат, нагрузка на медицинскую систему страны достигло критического уровня.

По его словам, заполненность койко-мест для тяжелобольных достигает 85-95%.

В отдельных опорных больницах вообще отсутствуют свободные места интенсивной терапии.

Люди вынуждены ждать в очередях для получения надлежащей медицинской помощи.  Некоторые из них умирают, так и не дождавшись свободного койко-места.

Что предшествовало: Накануне в Бразилии обнаружили 83 039 новых больных коронавирусом, страна является лидером по распространению ковида.

Предыстория:

  • В январе Италия вслед за Британией запретила авиарейсы из Бразилии, чтобы предотвратить завозу оттуда нового штамма коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бразилиякоронавирусавиа
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