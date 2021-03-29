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США разрабатывают собственный "паспорт вакцинации" – СМИ

Понедельник, 29 марта 2021, 06:37
США разрабатывают собственный паспорт вакцинации – СМИ

В Соединенных Штатах администрация президента и частные компании вместе работают над разработкой "паспортов вакцинации" от коронавируса.

Источник: The Washington Post

Детали: Паспорт, который разрабатывается, будет доступен в электронном варианте - как приложение в смартфоне.

Люди же, у которых нет смарфонов, будут вынуждены распечатать свой "паспорт вакцин".

Сейчас власть работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок.

Издание сообщает, что разработанный паспорт будет бесплатным.

К решению разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от граждан доказательства о сделанных прививках.

Предыстория:

  • В Нью-Йорке ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым против Covid людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.
  • 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. 25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

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Темы: СШАвакцинациякоронавирус
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