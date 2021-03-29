Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США разрабатывают собственный "паспорт вакцинации" – СМИ

Понедельник, 29 марта 2021, 06:37

В Соединенных Штатах администрация президента и частные компании вместе работают над разработкой "паспортов вакцинации" от коронавируса.

Источник: The Washington Post

Детали: Паспорт, который разрабатывается, будет доступен в электронном варианте - как приложение в смартфоне.

Люди же, у которых нет смарфонов, будут вынуждены распечатать свой "паспорт вакцин".

Сейчас власть работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок.

Издание сообщает, что разработанный паспорт будет бесплатным.

К решению разработки сертификатов Белый дом подтолкнуло увеличение количества компаний, которые настаивают на необходимости получать от граждан доказательства о сделанных прививках.

Предыстория:

  • В Нью-Йорке ввели так называемые "паспорта вакцинации", которые позволят привитым против Covid людям беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.
  • 17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока. 25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по этому предложению.

Темы: СШАвакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина 5-я в Европе по новым случаям коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

В Киеве убили добровольца, задержаны трое подозреваемых

В ЦИК назвали явку на довыборах в Раду в двух округах

фото, видеоРуководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками

На Прикарпатье трое кандидатов идут нос к носу – экзит-пол

Все новости...
США
Американцам нравится борьба Байдена с COVID, но не ситуация с оружием
США о санкциях Китая: "Беспочвенные"
В США вакцинировали треть населения
Последние новости
07:38
Сняли с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал
06:37
США разрабатывают собственный "паспорт вакцинации" – СМИ
05:41
Украина 5-я в Европе по новым случаям коронавируса
04:46
Из-за штамма COVID-19 страны Южной Америки прекратили авиасообщение с Бразилией
03:48
Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии
02:47
Правительство Австрии выделил Украине € 1,5 миллиона гуманитарной помощи
02:25
Довыборы в Раду: в Донецкой области полиция открыла 2 уголовных производства
01:50
В Великобритании смягчают карантин
01:15
видео, обновленоНа нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел взрыв
00:38
Военные в Мьянме обстреляли гражданских на похоронах – СМИ
Все новости...