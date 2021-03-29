В Киеве за воскресенье 25 смертей от COVID

За сутки 28 марта в столице зарегистрировали 402 новых случая заболевания коронавирусом, 25 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 25летальних случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 228 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 154 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, 10 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 10 мальчиков от 3 до 17 лет.

45 больных госпитализировали. Также положили в больницу 441 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (181), Дарницком (62) и Оболонском (55) районах.

По состоянию на 29 марта в столице зарегистрировали уже 159 769 больных COVID-19, 3 334 столичных жителей умерли. Преодолели вирус 105 118 человек, из них 217 за минувшие сутки.

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