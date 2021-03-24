В Киеве – антирекордные 49 смертей от COVID за сутки

В Киеве за сутки 23 марта коронавирусную болезнь обнаружили у 1 300 человек, в больницы положили 137 больных, умерли 49 пациентов, выздоровели 333 киевлянина.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко на брифинге

Прямая речь: "Количество заболевших продолжает увеличиваться: 1 300 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. К сожалению, такой негативный рекорд сегодня: умерли 49 человек за прошедшие сутки. Это больше всего смертей с начала пандемии. Всего за этот период – 3 163 летальных случая, а подтвержденных случаев заболевания – 155 336...

За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов, а также 390 больных с подозрением на коронавирус. Могу сказать, что у подавляющего большинства тех людей, которые госпитализируются с подозрением, подозрение подтверждается".

Детали: Кличко также сообщил, что на сегодняшний день в больницах столицы находится наибольшее количество больных COVID с начала пандемии, особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки.

В стационарах находится 4 065 больных коронавирусом, из них 39 детей. В тяжелом состоянии – 2 703 пациента, кислородную поддержку получают 3 206 пациентов, под аппаратами искусственной вентиляции легких – 49 больных.

В коммунальных медучреждениях столицы занято более 74% коек для COVID-больных.

Среди новых больных – 32 столичных медика.

Из 1 300 подтвержденных случаев: 731 у женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 482 у мужчин в возрасте от 18 до 99 лет, у 42 девочек от 1 месяца до 17 лет и 45 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания во вторник обнаружили в Дарницком (235), Деснянском (187), Оболонском (187) и Днепровском (184) районах Киева.

В целом в Украине за 23 марта диагноз COVID-19 установили 14 174 лицам, госпитализировали 5 438 больных, умерли 342 пациента, выздоровели 7 386 человек. Киев – антилидер и по количеству новых больных, и по количеству смертей от коронавируса.

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