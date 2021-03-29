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В Счастье проведут антитеррористические учения: горожан просят иметь документы

Понедельник, 29 марта 2021, 12:29
В Счастье проведут антитеррористические учения: горожан просят иметь документы

30-31 марта в городе Счастье Луганской области состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Источник: сообщение командования Операции объединенных сил в Facebook

Детали: Учения состоятся в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Тренировку проведут "в условиях, максимально приближенных к реальным", поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об учебе и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательных групп или террористических подразделениям боевиков, жителей просят немедленно сообщать в местные управления СБУ (06452 6-81-10 и 06452 4-42-81 или 095-896-77-29) и полиции (06445 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10).

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Темы: ООССчастьеЛуганская областьтерроризм
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