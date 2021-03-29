Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Счастье проведут антитеррористические учения: горожан просят иметь документы

Понедельник, 29 марта 2021, 12:29

30-31 марта в городе Счастье Луганской области состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Источник: сообщение командования Операции объединенных сил в Facebook

Детали: Учения состоятся в рамках операции Объединенных сил с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Тренировку проведут "в условиях, максимально приближенных к реальным", поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

При необходимости передвижения по городу граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об учебе и т.д.).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательных групп или террористических подразделениям боевиков, жителей просят немедленно сообщать в местные управления СБУ (06452 6-81-10 и 06452 4-42-81 или 095-896-77-29) и полиции (06445 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10).

Темы: ООССчастьеЛуганская областьтерроризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов

В Херсоне в областной больнице вспышка коронавируса

Минздрав обновил перечень "красных" зон: добавилась еще одна область

Украинское министерство отреагировало на забросы РФ о "российском поэте" Шевченко

Самый богатый человек Чехии Петр Келлнер погиб в аварии вертолета

Довыборы в Раду: в Донецкой области побеждает Аксенов, на Прикарпатье – сохраняется интрига

Все новости...
ООС
Гибридные войска РФ в Донбассе совершили 6 обстрелов, потерь нет
Одним из убитых на Донбассе был подполковник ВСУ
За сутки в зоне ООС оккупанты совершили два обстрела – штаб
Последние новости
13:42
Экс-регионал Фурсин оспаривает в суде ликвидацию "Мисто Банка"
13:34
Словения вводит жесткий локдаун
13:33
Офис Зеленского не отдаст изуродованные двери на выставку, есть идея сэкономить
13:29
Пенсионерке в Крыму дали 12 лет колонии якобы за шпионаж в пользу Украины
13:22
В КНУ говорят, что для лишения Лукашенко звания доктора нет процедуры
13:16
В Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса
13:09
На довыборах в Раду в Донецкой области победил Аксенов
13:07
Армения получила первую партию вакцин через COVAX
12:59
Гендиректор Wizz Air: Сейчас мы работаем на 25% возможностей
12:54
Путин не планирует разговор с Зеленским – Песков
Все новости...