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Убийство добровольца: суд арестовал трех подозреваемых, которых задержали в Киеве

Понедельник, 29 марта 2021, 15:47

Суд арестовал трех подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца Александра Мандича в Киеве.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 29 марта Печерский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для всех трех подозреваемых, задержанных накануне.

На уточняющий вопрос УП относительно мотива похищения и убийства добровольца, Максимец указала, что сейчас его устанавливают правоохранители. Подозреваемые своей вины в убийстве мужчины не признают.

Прямая речь: "Трое подозреваемых взяты под стражу. За совершенное им грозит пожизненное лишение свободы. Следствие устанавливает мотив этого страшного преступления. Пока не ясно, был ли напрямую с ними конфликт у пострадавшего, или они действовали в интересах других лиц".

Что предшествовало: В Киеве задержали подозреваемых в похищении и убийстве 37-летнего общественного активиста и добровольца Александра Мандича. По данным МВД, это - два уроженца Луганской области и житель Киева. Злоумышленники ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей.

Злоумышленники избили мужчину в его же квартире, а затем вывезли в неизвестном направлении. Тело потерпевшего обнаружили в лесополосе на Киевщине.

Валентина Романенко, УП


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