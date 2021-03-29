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Украина обратилась в "Венецианку" по законопроектам об избрании членов ВСП

Понедельник, 29 марта 2021, 16:57

Украина обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой предоставления срочного заключения о законопроектах, касающихся процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От Украины поступил запрос председателя Верховной Рады о предоставлении срочного заключения о проекте изменений порядка избрания / назначения членов Высшего совета правосудия и о деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении "Венецианки" в Twitter.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до принятия реформы ВРУ.

Напомним, 25 января послы G7 по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Темы: ЕСсудреформы


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