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Иностранцев пускают в Украину только с ПЦР-тестом: справка о вакцинации не подходит

Понедельник, 29 марта 2021, 18:06

Пограничники отмечают, что иностранцы могут въехать на территорию Украины только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и полиса страхования, никакие другие документы в расчет не берутся.

Источник: заместитель директора департамента-начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк в онлайн трансляции ГПСУ

Детали: Отвечая на популярные вопросы, в частности, можно ли пересечь украинскую границу иностранному гражданину, который получил вакцину против коронавируса, и имеет об этом соответствующие документы, Лысюк уточнил, что решением правительства этот вопрос не урегулирован: в постановлении от 22 марта указан только один документ - ПЦР-тест.

Прямая речь: "Постановлением Кабмина этот вопрос не определен. В случае наличия таких документов у граждан мы на них не реагируем. Мы реагируем только, когда у иностранца есть ПЦР-тест, тогда будет осуществлен пропуск".

Дополнительно: Генерал-майор уточнил также, что пограничники проверяют ПЦР-тест, как в бумажном, так и в электронном виде, предпочтение отдают бумажному формату.

Что было ранее: Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину. 

Напомним: 27 марта в паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники обнаружили сразу 8 поддельных ПЦР-тестов. В ходе детального исследования предоставленных на контроль документов пограничники установили, что все печати и подписи на бланках тестов изготовлены с помощью струйного принтера. Пограничники направили соответствующее сообщение в Нацполицию.

Валентина Романенко, УП
Темы: границакарантинкоронавирусПограничная служба


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