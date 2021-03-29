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Умерла больная тропической малярией харьковчанка

Понедельник, 29 марта 2021, 18:24

Вследствие заражения тропической малярией умерла жительница Харькова, которая в марте вернулась в Украину с Танзании.

Источник: Харьковский областной лабцентр

Дословно: "Впервые за медицинской помощью (больная - УП) обратилась 23.03.2021, однако ей проведено было обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24.03.2021 больная госпитализирована в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла".

Детали: Случай малярии официально зарегистрировали 25 марта. 40-летняя женщина 14 марта вернулась в Украину с Танзании, где находилась месяц. За это же время она успела посетить и Занзибар.

Известно, что во время пребывания за границей признаков малярии женщина не имела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания в Танзании она не проводила.

По результатам эпидемиологического расследования было установлено, что признаки заболевания появились у харьковчанки 19 марта: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7 0С.

За помощью женщина обратилась через четыре дня, однако ей обследовали только на наличие коронавируса. На следующий день больную госпитализировали и обнаружили возбудители тропической малярии. Лечебные меры не помогли спасти ее жизнь.

В 2020 году и за текущий период 2021 года на Харьковщине зарегистрировали 8 завозных случаев малярии, в том числе 2 летальных.

Справка: Малярия - инфекционная болезнь, которая передается человеку через укусы малярийных комаров. Наиболее распространенная болезнь среди стран с тропическим климатом. Перед их посещением врачи советуют проходить курс профилактического лечения.

Украинская правда
Темы: здоровьеХарьков


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