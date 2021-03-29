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"Белорусский шпион" сам сдался СБУ, его освободили от уголовной ответственности

Понедельник, 29 марта 2021, 20:28
Белорусский шпион сам сдался СБУ, его освободили от уголовной ответственности

Белорусский шпион, о разоблачении которого 24 марта сообщила Служба безопасности Украины, сам сдался правоохранителям; он освобожден от криминальной ответственности.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: Согласно материалам уголовного дела, гражданин Беларуси являющийся уроженцем России, работал заместителем директора МК Гранд Плюс, компании, зарегистрированной в Днепре.

В июле 2019 года мужчина дал согласие на сотрудничество с сотрудником Управления Комитета государственной безопасности Беларуси по Брестской области.

По словам подозреваемого, он обязался создать "разведывательную сеть" для сбора и передачи сведений, составляющих государственную тайну в Украине.

В январе 2020 года мужчина, в свою очередь, пытался завербовать офицера Луцкого погранотряда, чтобы получить информацию, интересующую белорусское КГБ.

В первую очередь белорусского "вербовщика" интересовала информация о сотрудниках правоохранительных органов и Государственной пограничной службы Украины, а также об организации этих служб, использовании спецтехники для задержания нарушителей границы и боевых возможностях подразделений.

Офицер Луцкого погранотряда должен был передать эту информацию представителю КГБ Беларуси в Брестской области во время личных встреч на территории Беларуси в заранее оговоренных местах.

По данным уголовного дела, гражданин Беларуси добровольно прекратил "противоправную деятельность" и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении. Он передал все материалы сотрудникам СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности ничего не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы транспортировки оружия и предметов двойного назначения через госграницу, как сообщала СБУ.

Отмечается, что адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина Беларуси отказалась уточнить детали дела, ссылаясь на адвокатскую тайну.

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Темы: шпионажБеларусьСБУ
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