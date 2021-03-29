Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска
Понедельник, 29 марта 2021, 23:34
В течение суток 29 марта было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В пригороде населенного пункта Светлодарск противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет.
Пиротехники ДСНС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.
Украинская правда