Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска

В течение суток 29 марта было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде населенного пункта Светлодарск противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет.

Пиротехники ДСНС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.