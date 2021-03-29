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Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска

Понедельник, 29 марта 2021, 23:34
Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ возле Светлодарска

В течение суток 29 марта было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде населенного пункта Светлодарск противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди украинских воинов нет.

Пиротехники ДСНС разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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