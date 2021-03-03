МОЗ хочет выйти на 10 тысяч вакцинаций в сутки

6 тысяч 888 украинцев уже вакцинировали от коронавируса по состоянию на 3 марта.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 марта

Прямая речь: "С начала прививочной кампании мы уже вакцинировали 6 тысяч 888 человек. За вчера было сделано 1 тысячу 983 прививки.

Задача, которая мной поставлена ​​перед ответственными за вакцинацию, чтобы к концу этой недели – началу следующей мы уже вышли на 10 тысяч вакцинаций в сутки. И дальше мы будем только увеличивать количество людей, которых будем вакцинировать".

Детали: Степанов добавил, что сейчас вакцинацию проводят "каскадным путем" – пытаются максимально "минимизировать риски" и постепенно увеличивать количество прививок.

В общем до конца 2021 года Минздрав планирует предоставить доступ к вакцинации для всех желающих в стране.

Степанов напомнил, что вакцинация добровольная, но добавил, что Минздрав заинтересован, чтобы процент привитых людей приближался к 100, "потому что это позволит преодолеть COVID".

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