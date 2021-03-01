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Степанов вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире

Понедельник, 1 марта 2021, 13:46

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник публично провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19, президент Владимир Зеленский провакцинируется вместе с военными.

Источник: Степанов в комментарии журналистам 1 марта, цитирует "Интерфакс-Украина", видео Минздрава

Детали: При этом министр отметил, что его вакцинация и вакцинация президента Зеленского стали возможными после внесения изменений в Национальный план вакцинации, которыми разрешается использование вакцин для министра здравоохранения и президента страны.

Степанов не уточнил, когда будет вакцинироваться президент Зеленский.

Он добавил, что изменения в Национальный план вакцинации также разрешают использовать неиспользованные по тем или иным причинам остатки вакцин для вакцинирования общественных деятелей и публичных персон для поддержки информационной кампании вакцинации.

Прямая речь: "Для нас очень важно, чтобы количество людей, которые будут вакцинированы, было как можно больше. Чтобы вырабатывался коллективный иммунитет, чтобы не менее 60% населения имело иммунитет".

Напомним: Президент Зеленский и глава Минздрава Степанов переболели коронавирусом.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • За первые два дня вакцинационной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, а до конца февраля – более 3 тысячам человек. Критики отмечают низкий уровень добровольной вакцинации в Украине.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.
  • С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинацияМинздравСтепановкоронавирус


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