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Зеленский сделал прививку от коронавируса

Вторник, 2 марта 2021, 13:00

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID19.

Источник: глава государства в Twitter

Прямая речь: "Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Так самая Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена первой в Украину и которую получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений".

Детали: В Офисе президента уточняют, что глава государства сделал прививку на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и защитниками, которые выполняют боевые задачи на передовой и уже проходят плановую вакцинацию. Ранее 2 марта Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции объединенных сил в Луганской области.

Что было раньше: Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта публично вакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19 и сказал, что президент Зеленский будет вакцинироваться с военными. Министр отметил, что его прививка и вакцинация президента Зеленского стали возможными после внесения изменений в Национальный план вакцинации. Глава государства и глава Минздрава переболели коронавирусом в 2020 году.

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • За первые два дня вакцинационной кампании прививки против коронавирусной болезни COVID-19 сделали 1 338 людям в разных регионах Украины, а до конца февраля – более 3 тысячам человек. Критики отмечают низкий уровень добровольной вакцинации в Украине.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.
  • С 1 марта в системе "Дія" для украинцев стала доступной услуга записи в список ожидания вакцинации против COVID-19.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинацияЗеленский


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