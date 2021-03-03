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В Киеве скачек смертей от COVID – наибольшее количество за 7 недель

Среда, 3 марта 2021, 11:38
Фото КГГА

За сутки 2 марта в столице зарегистрировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом, 25 человек умерли – это наибольшее количество с 12 января.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 655 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 25 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

113 человек госпитализированы. 

 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

Всего по состоянию на 3 марта в Киеве уже 139 138 подтвержденных случаев COVID, умерли 2697 больных. С начала пандемии преодолели вирус 95 385 человек, из них 789 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 2 марта в Украине COVID-19 диагностировали 7 235 лицам, в больницы положили 3 486 человек с коронавирусом или подозрением на него, умерли 185 больных, выздоровели 5 118 человек.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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