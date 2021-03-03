В Киеве скачек смертей от COVID – наибольшее количество за 7 недель

За сутки 2 марта в столице зарегистрировали 655 новых случаев заболевания коронавирусом, 25 человек умерли – это наибольшее количество с 12 января.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 655 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 25 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 353 женщины в возрасте от 18 до 92 лет, 252 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 28 девочек в возрасте от 1 недели до 17 лет и 22 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.

113 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (127), Дарницком (106) и Днепровском (64) районах.

Всего по состоянию на 3 марта в Киеве уже 139 138 подтвержденных случаев COVID, умерли 2697 больных. С начала пандемии преодолели вирус 95 385 человек, из них 789 за минувшие сутки.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: