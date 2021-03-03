Боевикам на Донбассе разрешили чаще стрелять по украинской армии – росСМИ
Незаконные военные формирования отдельных регионов Донецкой области, которые временно не контролируются украинским правительством, решили чаще открывать огонь против украинской армии.
Источник: российское издание "Интерфакс" со ссылкой на формирования боевиков так называемой "ДНР"
Дословно: "Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".
Почему это важно: После введения санкций СНБО против телеканалов близких к куму президента РФ Владимира Путина нардепу Виктору Медведчуку на Донбассе наблюдается эскалация конфликта.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.