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Боевикам на Донбассе разрешили чаще стрелять по украинской армии – росСМИ

Среда, 3 марта 2021, 12:08

Незаконные военные формирования отдельных регионов Донецкой области, которые временно не контролируются украинским правительством, решили чаще открывать огонь против украинской армии.

Источник: российское издание "Интерфакс" со ссылкой на формирования боевиков так называемой "ДНР"

Дословно: "Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника".

Почему это важно: После введения санкций СНБО против телеканалов близких к куму президента РФ Владимира Путина нардепу Виктору Медведчуку на Донбассе наблюдается эскалация конфликта.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассевойнаармия


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