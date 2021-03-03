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На Донбассе ранили военного ВСУ

Среда, 3 марта 2021, 23:18

3 марта недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ - один украинский военный ранен.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Север"

Детали: Отмечается, что боевики стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия

Военный получил пулевое ранение. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное.

Дословно: "На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Предыстория:

  • 3 марта сообщалось, что незаконные военные формирования ОРДО решили чаще открывать огонь против украинской армии.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна


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