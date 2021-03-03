На Донбассе ранили военного ВСУ
3 марта недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ - один украинский военный ранен.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Север"
Детали: Отмечается, что боевики стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия
Военный получил пулевое ранение. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное.
Дословно: "На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".
Предыстория:
- 3 марта сообщалось, что незаконные военные формирования ОРДО решили чаще открывать огонь против украинской армии.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.