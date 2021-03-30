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Запуск баллистических ракет: КНДР обвинила ООН в двойных стандартах

Вторник, 30 марта 2021, 03:45

В понедельник Северная Корея обвинила Организацию Объединенных Наций в "двойных стандартах" из-за реакций на недавние запуски ракет Северной Кореи.

Источник: Издание АР, которое цитирует представителя МИД КНДР Джо Муж Су

Прямая речь: "Это означает пренебрежение к суверенитету и очевидный двойной стандарт, который демонстрирует СБ ООН".

Детали: На прошлой неделе Северная Корея выпустила в море две баллистические ракеты малой дальности наперекор резолюциям ООН, запрещающим такие пуски КНДР.

Впоследствии СБ ООН принял резолюцию о восстановлении мандата экспертов ООН, контролирующих санкции против Северной Кореи.

Представитель КНДР заявил, что "не имеет смысла" для СБ ООН обсуждать только ракетные запуски Северной Кореи, не делая при этом ничего подобного по испытанию оружия другими странами.

Он добавил, что такие "двойные стандарты приведут к более серьезным последствиям".

На заседании комитета по мониторингу санкций и Северной Кореи, где представлены все 15 членов Совета Безопасности, дипломаты ООН заявили, что значительная часть выразила обеспокоенность последними нарушениями Пхеньяном резолюций о запрете запуска баллистических ракет.

На этой неделе Совет Безопасности ООН проведет закрытую дискуссию по запуску ракет.

Предыстория:

  • Северная Корея в марте запустила в Японское море запрещенные Совбезом ООН две баллистические ракеты.

Темы: КНДРООН


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