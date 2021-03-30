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За минувшие сутки от коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек

Вторник, 30 марта 2021, 05:30

За минувшие сутки в мире диагностировали более 443 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Индии и Бразилии. Украина занимает 13 место в мире и 6 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали почти 60 тысяч новых заражений, в Индии - более 56 тысяч, в Бразилии - более 42 тысяч случаев.

Кроме того, более 32 тысяч больных зарегистрировали в Турции, более 16 тысяч в Польше. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Италия.

Украина среди стран мира занимает 13 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 6 позицию.

Умерли за сутки 7 507 человек, у которых подтвердили коронавирус.

 

За все время пандемии вылечились от недуга почти 103 миллиона человек. Сейчас насчитывается более 22 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 2 803 988 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В воскресенье, 28 марта, в Украине зафиксировали 8346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 3129 больных, умерли 178 пациентов, выздоровели 2875 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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