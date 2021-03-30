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Шмыгаль за год заработал почти 700 тысяч гривен

Вторник, 30 марта 2021, 11:22

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал около 664 тысяч гривен дохода, включая заработную плату в должности главы правительства.

Источник: декларация Шмыгаля

Детали: В частности, в кресле премьера он получил 540 тысяч зарплаты. Еще 34 тысяч гривен составляет заработная плата в должности главы Ивано-Франковской ОГА. Также Шмыгаль получил доход от продажи недвижимого имущества в размере 90 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о гараже, который указан в декларации за 2019 год. В то же время за 2020 год этой недвижимости уже нет в собственности главы правительства.

Его жена заработала за прошлый год всего около 26 тысяч гривен

Других существенных изменений в имущественном состоянии премьера и его семьи за прошлый год, согласно декларации, не произошло.

Предыстория:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль  в 2020 году заполнил декларацию, в которой указал, что получил более 3,1 млн грн в компании ДТЭК и 230 тысяч грн, работая в Ивано-Франковской ОГА.
  • Вся недвижимость Шмыгаля зарегистрирована во Львове. Он имеет большой дом на 216 кв.м., записанный на жену Екатерину, гараж и два земельных участка на 151 и 458 кв.м.
  • В Каменце Львовской области у семьи нежилое помещение на 417 квадратов стоимостью почти 5 млн гривен. В Хороснице Мостиского района - два земельных участка по 2,2 тысячи кв.м. В Шмыгаля есть Land Rover Discovery SPORT 2016 стоимостью 832 тысячи гривен.

Украинская правда
Темы: Шмыгальдекларации


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