Шмыгаль за год заработал почти 700 тысяч гривен

Премьер-министр Денис Шмыгаль за 2020 год задекларировал около 664 тысяч гривен дохода, включая заработную плату в должности главы правительства.

Источник: декларация Шмыгаля

Детали: В частности, в кресле премьера он получил 540 тысяч зарплаты. Еще 34 тысяч гривен составляет заработная плата в должности главы Ивано-Франковской ОГА. Также Шмыгаль получил доход от продажи недвижимого имущества в размере 90 тысяч гривен. Вероятно, речь идет о гараже, который указан в декларации за 2019 год. В то же время за 2020 год этой недвижимости уже нет в собственности главы правительства.

Его жена заработала за прошлый год всего около 26 тысяч гривен

Других существенных изменений в имущественном состоянии премьера и его семьи за прошлый год, согласно декларации, не произошло.

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