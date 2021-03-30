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Застывший подсчет: ЦИК заменила часть избиркома в округе Вирастюка

Вторник, 30 марта 2021, 18:33

Центральная избирательная комиссия 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии №87, которая "потеряла" кворум и прекратила подсчет голосов за кандидатов в нардепы спортсмена Василия Вирастюка и "свободовца" Руслана Кошулинского.

Источник: гражданская сеть "Опора"

Детали: Как сообщает представитель сети с места событий на Ивано-Франковщине, состоялась замена председателя избирательной комиссии Руслана Кашникова на Алексея Остроухова (представители партии "Голос"), а также Василия Белоуса на Александра Егорова ("Свобода"), Дениса Жилюка на Евгения Павлусенко ("Голос") и Ивана Федива на Сергея Калугина ("Слуга народа").

Предыстория: Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87, расположенной в Надворной Ивано-Франковской области, покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду.

Здесь в парламент баллотируются, среди прочих, Вирастюк и Кошулинский.

По состоянию на сейчас там есть данные о 67,5% посчитанных голосов. У лидера гонки Вирастюка, который идет от "Слуги народа", пока 31,3% поддержки, у кандидата от "Свободы" Руслана Кошулинского - 28,9%, у кандидата от партии "За будущее" Александра Шевченко - 28,8%. Другие претенденты далеко позади.

Украинская правда


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