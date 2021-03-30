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Истребители НАТО в течение дня 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ

Вторник, 30 марта 2021, 18:38

В понедельник 29 марта истребители НАТО десять раз поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские бомбардировщики и истребители над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным и Балтийским морями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Альянса.

В НАТО в связи с последними инцидентами о перехвате заявили о "необычном уровне воздушной активности РФ".

В целом авиация НАТО перехватила шесть различных групп российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Альянса менее чем за шесть часов.

"Перехват нескольких групп российской авиации демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году", - заявил бригадный генерал Эндрю Хансен, заместитель начальника штабного управления воздушного командования союзников.

На крайнем Севере норвежские F-16 поднялись в воздух после того, как радары заметили две группы российских военных самолетов, которые пролетали у побережья Норвегии. Норвежские реактивные самолеты перехватили два бомбардировщика, которые продолжали полет к югу над Северным морем, что заставило Великобританию и Бельгию поднять свои самолеты Typhoon и F-16 соответственно. В тот же день норвежские F-16 перехватили два бомбардировщика Ту-160 Blackjack.

Радары НАТО также обнаружили три российских военных самолета вблизи воздушного пространства союзников над Черным морем. Турецкие, румынские и болгарские истребительные самолеты поднялись в небо, чтобы отслеживать российские самолеты, пока они не покинули район. Отдельно итальянский истребитель перехватил российский морской патрульный самолет Ил-38 в сопровождении истребителей.

Российские военные самолеты часто не передают код с указанием своего положения и высоты, не подают план полета или не общаются с диспетчерами воздушного движения, создавая потенциальный риск для гражданских авиалайнеров, отмечают в НАТО.

В Альянсе добавляют, что в понедельник ни один из российских самолетов не нарушил воздушное пространство стран НАТО.

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Темы: НАТОРосcияавиа
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