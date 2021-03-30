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Боевики укрепляют свои позиции возле Павлополя

Вторник, 30 марта 2021, 22:58

В течение суток 30 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В частности, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций".

Детали: Отмечается, что потерь в ВСУ вследствие обстрелов нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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