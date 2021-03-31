Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатье продлили запрет пассажирских перевозок

Среда, 31 марта 2021, 03:15
На Закарпатье продлили запрет пассажирских перевозок

В Закарпатской области до 5 апреля продлили запрет пассажирских перевозок.

Источник: Закарпатская ОГА в Facebook

Детали: Отмечается, что до 5 апреля продлили ограничения, введенные решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 23 марта.

23 марта комиссия запретила в области регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным транспортом, кроме транзитных перевозок и перевозок:

  • легковыми авто, количество пассажиров (включая водителя) в которых не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы полиции;
  • пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии отрицательного теста ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Напомним:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Закарпатьекарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Закарпатье
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Избившего женщину в Ужгороде военкома уволят из рядов ВСУ – Минобороны
Последние новости
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
Все новости...
Реклама: