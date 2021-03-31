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На Закарпатье продлили запрет пассажирских перевозок

Среда, 31 марта 2021, 03:15

В Закарпатской области до 5 апреля продлили запрет пассажирских перевозок.

Источник: Закарпатская ОГА в Facebook

Детали: Отмечается, что до 5 апреля продлили ограничения, введенные решением региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 23 марта.

23 марта комиссия запретила в области регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным транспортом, кроме транзитных перевозок и перевозок:

  • легковыми авто, количество пассажиров (включая водителя) в которых не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • служебными и / или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы полиции;
  • пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии отрицательного теста ПЦР, проведенного не более чем за 48 часов до дня поездки.

Напомним:

Темы: Закарпатьекарантин


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