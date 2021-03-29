МОЗ оновило перелік "червоних" зон: додалась ще одна область

Станом на 29 березня у 11 областях діє червоний рівень епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зокрема, до "червоних" регіонів додали Чернігівську область. Обмеження цього рівня починають там діяти вже із 29 березня.

Водночас, у відповідному переліку залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області та місто Київ.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки встановлений на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Черкаської областей.

"Жовтою" залишається лише Херсонська область.

Що передувало: 28 березня Міністерство охорони здоров’я двічі за день оновило перелік "червоних" карантинних зон. Зранку МОЗ віднесло до "червоного" рівня 13 регіонів.

Однак згодом відомство викреслило з "червоних" зон Рівненську, Черкаську та Чернігівську області. Їх тепер віднесено до "помаранчевих".

Довідка: Перелік заборон і обмежень, які передбачає для населення "червона" зона, починає діяти не після віднесення МОЗ до такої зони того чи іншого регіону, а після відповідного рішення Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Коли ж комісія ухвалює своє рішення, у "червоному" регіоні забороняється наступне: