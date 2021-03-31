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Коронавирус: 540 тысяч новых больных, Украина 9-я в мире

Среда, 31 марта 2021, 05:10
ЭЛЬДАР САРАХМАН

29 марта в мире обнаружили 540 713 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 86 704 новых больных, в США - 62 459, в Индии - 53 158.

К первой пятерке по количеству новых больных также относятся Турция, где 37 303 случая, и Франция, где 30 702.

Украина находится на 9 месте в мире с 10 533 выявленными случаями - между Германией (13 110) и Ираном (10 250).

Умерли за сутки 10 854 человека, а за все время пандемии - 2,8 млн.

Болеют 22 млн, но выздоровели - 103,9 млн.

Всего в мире за время пандемии COVID-19 заболели 128,7 млн человек.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 29 марта в Украине:

  • У 10 533 человек обнаружили COVID-19;
  • Госпитализировали 2 597 человек;
  • Умерли 286 больных;
  • Выздоровели 3 576 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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