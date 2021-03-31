Коронавирус: 540 тысяч новых больных, Украина 9-я в мире
Среда, 31 марта 2021, 05:10
29 марта в мире обнаружили 540 713 новых больных COVID-19.
Источник: Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии - 86 704 новых больных, в США - 62 459, в Индии - 53 158.
К первой пятерке по количеству новых больных также относятся Турция, где 37 303 случая, и Франция, где 30 702.
Украина находится на 9 месте в мире с 10 533 выявленными случаями - между Германией (13 110) и Ираном (10 250).
Умерли за сутки 10 854 человека, а за все время пандемии - 2,8 млн.
Болеют 22 млн, но выздоровели - 103,9 млн.
Всего в мире за время пандемии COVID-19 заболели 128,7 млн человек.
Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП
Напомним: 29 марта в Украине:
- У 10 533 человек обнаружили COVID-19;
- Госпитализировали 2 597 человек;
- Умерли 286 больных;
- Выздоровели 3 576 человек.
Украинская правда