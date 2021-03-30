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10,5 тисяч хворих на COVID за добу, Київ залишається антилідером  

Вівторок, 30 березня 2021, 08:17

За добу 29 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 533 особам, госпіталізували 2 597 осіб, померли 286 хворих, одужали 3 576 осіб. 

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Найбільше нових випадків за останню добу зареєстрували в м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

 

Серед нових хворих 367 дітей та 250 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 96 947: методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 662 942 осіб, із них 1 307 076 осіб одужали, а 32 418 хворих померли.

Водночас, вакциновано проти коронавірусу SARS CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу, 212 896 громадян України, з них двох уже повністю, двома дозами вакцини.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація


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