10,5 тисяч хворих на COVID за добу, Київ залишається антилідером  

За добу 29 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 533 особам, госпіталізували 2 597 осіб, померли 286 хворих, одужали 3 576 осіб.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків за останню добу зареєстрували в м. Київ (1 422), Львівській (961), Київській (934), Харківській (762) та Одеській (721) областях.

Летальних випадків найбільше у цей понеділок зафіксували в Києві (33), Хмельницькій області (28), Одеській (23), Вінницькій (20), Харківській (19), Львівській і Миколаївській (по 18) областях.

Зараз коронавірусн хворобу мають 323 448 українців.

Серед нових хворих 367 дітей та 250 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 96 947: методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 662 942 осіб, із них 1 307 076 осіб одужали, а 32 418 хворих померли.

Водночас, вакциновано проти коронавірусу SARS CoV-2, який викликає коронавірусну хворобу, 212 896 громадян України, з них двох уже повністю, двома дозами вакцини.

Цьому передувало: Київ та ще низка областей запровадили жорсткіший карантин через збільшення темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

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