Жена Малюськи за год заработала больше, чем министр
Среда, 31 марта 2021, 11:26
Министр юстиции за год заработал чуть больше 638 тысяч гривен, в то же время заработная плата его жены составила 777 тысяч гривен.
Источник: декларация министра
Детали: Кроме заработной платы, семья также получила помощь при рождении ребенка в размере 20 тысяч гривен. Других доходов министр вместе с женой Людмилой Рабчинский, которая работает в Министерстве цифровой трансформации, не имели.
В то же время, как и в прошлом году, на их денежных счетах хранятся средства. В частности, у министра - около 67 тысяч гривен и 36 тысяч долларов, у жены - 146 тысяч гривен и почти 2 тысячи долларов. Однако в 2019 году средств на счетах семьи было больше.
Также министр имеет общее право пользования на две квартиры и одну в своей собственности.
Напомним:
- В декабря 2019 года министр юстиции Денис малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
Ольга Гетьманец, УП