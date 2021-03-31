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Жена Малюськи за год заработала больше, чем министр

Среда, 31 марта 2021, 11:26
Жена Малюськи за год заработала больше, чем министр

Министр юстиции за год заработал чуть больше 638 тысяч гривен, в то же время заработная плата его жены составила 777 тысяч гривен.

Источник: декларация министра

Детали: Кроме заработной платы, семья также получила помощь при рождении ребенка в размере 20 тысяч гривен. Других доходов министр вместе с женой Людмилой Рабчинский, которая работает в Министерстве цифровой трансформации, не имели.

В то же время, как и в прошлом году, на их денежных счетах хранятся средства. В частности, у министра - около 67 тысяч гривен и 36 тысяч долларов, у жены - 146 тысяч гривен и почти 2 тысячи долларов. Однако в 2019 году средств на счетах семьи было больше.

Также министр имеет общее право пользования на две квартиры и одну в своей собственности.

Напомним:

  • В декабря 2019 года министр юстиции Денис малюська рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: декларацииМалюська
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