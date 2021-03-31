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Кличко: В Киеве работает 71 пункт бесплатного тестирования на COVID

Среда, 31 марта 2021, 12:49
Кличко: В Киеве работает 71 пункт бесплатного тестирования на COVID
Фото КГГА

В столице работает 71 пункт, где можно сделать тест на коронавирус. По направлению врача этот анализ бесплатный.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 31 марта

Прямая речь: "В столице по направлению врача тест можно сдать в 71 пункте тестирования. Такие пункты созданы в амбулаторных коммунальных заведениях. Тест по направлению врача – бесплатный".

Детали: Он добавил, что ознакомиться с перечнем пунктов тестирования можно на сайте КГГА.

Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома – это касается инвалидов и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к почти 3 тысячам пациентов.

По словам Кличко, Киев остается лидером по уровню тестирования на COVID-19 в Украине. Сейчас в столице этот показатель – более 660 тестов на 100 000 населения.

В то же время мэр отметил, что в городе могут усилить карантин, если ситуация с распространением коронавируса не изменится. Речь идет в первую очередь о работе детских садов, школ и общественного транспорта.

По словам Кличко, заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 80%.

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Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевкоронавирус
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