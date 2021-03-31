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Министр культуры подал декларацию: разжился квадроциклом

Среда, 31 марта 2021, 13:32
Министр культуры подал декларацию: разжился квадроциклом

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обнародовал декларацию о доходах, в которой указал приобретение квадроцикла и зарплату в должности в 360 тысяч гривен.

Источник: декларация министра

Детали: Обошелся квадроцикл министру в 270 тысяч гривен. На посту главы Минкульта Ткаченко получил 360 тысяч гривен заработной платы, а перед назначением на должность еще 230 тысяч как народный депутат.

Также министр получил доход от отчуждения ценных бумаг в размере 14 миллионов гривен. Речь идет об ООО "Альфа Кросс".

Жена министра Ткаченко Анна в прошлом году получила в собственность ценные бумаги в 6 компаниях. Номинальная стоимость акций составляет более 35 тысяч гривен. Ее заработная плата в компании "1+1" за год составляет около 1,8 миллиона гривен.

Наличными руководитель Минкульта сохраняет 190 тысяч долларов и 8 миллионов гривен. На банковских счета у Ткаченко насчитывается около 6,5 тысяч гривен. Его жена, как указано в декларации, деньги в наличке не держит, но сохраняет в банке 66 тысяч долларов и около 260 тысяч гривен.

В прошлом году он продал иностранной валюты на 1,5 миллиона гривен.

Напомним:

  • У Александра и Анны Ткаченко в Киеве две квартиры (132,7 кв. М. И 45,7 кв. М.) И арендованное административное здание почти на 400 квадратов. В Лебедовке Киевской области у нардепа земельный участок почти на 1,5 тысячи кв. м. и дача площадью более 267 квадратов.
  • Семья задекларировала пять автомобилей – три Land Rover (две служебные и одна арендованная в "1+1" у депутата) и две BMW у жены.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Ткаченкодекларации
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