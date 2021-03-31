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Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве в области туризма

Среда, 31 марта 2021, 13:47
Фото politring.com

Кабинет министров приостановил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области туризма.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заседание правительства 31 марта

Детали: Сообщается, что это соглашение было подписано 16 июля 1999 года в Киеве.

Согласно документу, стороны обязывались оказывать содействие государственным туристическим органам относительно установления и расширения сотрудничества между российскими и украинскими туристическими ассоциациями, организациями и предприятиями различных форм собственности.

Отмечается, что соглашение прекратили, поскольку из-за вооруженной агрессии России против Украины фактическое сотрудничество в указанной сфере приостановлено, а перспективы его налаживания в будущем отсутствуют.

Темы: УкраинаРосcиятуризмКабинет министров


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