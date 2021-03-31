Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Херсонщине - "птичий армагеддон": массово гибнут краснокнижные журавли

Среда, 31 марта 2021, 14:40

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания Нова" на Херсонщине.

Источник: полиция Херсонской области, директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко в комментарии "Укринформу"

Детали: О новом факте гибели птиц, внесенных в Красную книгу Украины, сообщил руководитель биосферного заповедника.

Полиция подтвердила: в заповеднике обнаружили 61 погибшего серого журавля.

Правоохранители готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование. Сейчас в исследовательском институте в Харькове еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Гавриленко же в комментарии "Укринформу" сказал, что на территории Каховского района обнаружили более 130 погибших краснокнижных птиц. Руководитель заповедника заявляет, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры, и удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.

Прямая речь: "Я сейчас в Каховском районе в окрестностях Слиненко, Зеленопидская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов .. Здесь Армагеддон".

 

Детали: В целом от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины.

Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют уже 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединении в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель".

Что предшествовало: На Херсонщине временно запретили использовать препарат, из-за которого погибли птицы в биосферном заповеднике "Аскания Нова". Смертоносной для птиц оказался яд от грызунов с действующим веществом бродифакум. Аграриев региона обязали не использовать этот препарат в течение 3 недель, пока птицы не улетят.

Предыстория:

  • В январе полиция взялась расследовать массовую гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова": тогда за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.
  • Одной из версий следователи назвали то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами.
  • 23 февраля в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицы.

Темы: Херсонская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

Вторые сутки заблокирована работа комиссии в округе Вирастюка и Кошулинского – ЦИК

Весенний призыв: ВСУ уменьшит количество срочников

Украина ожидает почти 5 млн доз вакцин в апреле и мае – Степанов

Степанов задекларировал 500 тысяч зарплаты, дорогие часы, Range Rover и Lexus

В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки

Все новости...
Херсонская область
Руководство Херсонщины снова развлекалось с полуголыми девушками
Подозреваемый сознался в убийстве 7-летней девочки
На Херсонщине снова произошла массовая гибель птиц
Последние новости
15:49
Дело против Рожковой о возможном хищении средств передали в НАБУ
15:48
Литва создает национальный "паспорт вакцинации"
15:36
Украинские умные очки, считающие калорийность блюда, завоевали золото на конкурсе в Женеве
15:34
От коронавируса умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячный младенец
15:32
Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску
15:29
Украина подала заявку на включение борща в список культурного наследия ЮНЕСКО
15:26
Органы власти не будут перемещать в регионы, там создадут новые – Немчинов
15:19
видео Человек с бензопилой пришел в парламент Словении из-за несогласия с локдауном
15:19
фото, видеоХарьковский депутат задекларировал живого льва
15:15
Кабмин облегчил оплату парковки и запретил паркоместа на тротуарах
Все новости...