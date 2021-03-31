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На Херсонщине - "птичий армагеддон": массово гибнут краснокнижные журавли

Среда, 31 марта 2021, 14:40
На Херсонщине - птичий армагеддон: массово гибнут краснокнижные журавли

Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту гибели краснокнижных птиц в заповеднике "Аскания Нова" на Херсонщине.

Источник: полиция Херсонской области, директор биосферного заповедника "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко в комментарии "Укринформу"

Детали: О новом факте гибели птиц, внесенных в Красную книгу Украины, сообщил руководитель биосферного заповедника.

Полиция подтвердила: в заповеднике обнаружили 61 погибшего серого журавля.

Правоохранители готовят несколько экземпляров птиц для отправки на исследование. Сейчас в исследовательском институте в Харькове еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

Гавриленко же в комментарии "Укринформу" сказал, что на территории Каховского района обнаружили более 130 погибших краснокнижных птиц. Руководитель заповедника заявляет, что фермеры продолжают разбрасывать яд на полях, несмотря на введенные ограничительные меры, и удивляется, что такие поля не находят контролирующие органы.

Прямая речь: "Я сейчас в Каховском районе в окрестностях Слиненко, Зеленопидская община, перед нами журавль, он медленно уходит от нас, умирая, а еще масса трупов .. Здесь Армагеддон".

 

Детали: В целом от руководства заповедника в полицию поступило 13 обращений об обнаружении мертвыми птиц разных видов, среди которых те, которые занесены в Красную книгу Украины.

Следователи Чаплинского отделения полиции расследуют уже 6 уголовных производств по фактам гибели краснокнижных птиц. Сейчас все производства объединении в одно, предусмотренное ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины "Загрязнение или порча земель".

Что предшествовало: На Херсонщине временно запретили использовать препарат, из-за которого погибли птицы в биосферном заповеднике "Аскания Нова". Смертоносной для птиц оказался яд от грызунов с действующим веществом бродифакум. Аграриев региона обязали не использовать этот препарат в течение 3 недель, пока птицы не улетят.

Предыстория:

  • В январе полиция взялась расследовать массовую гибель птиц в заповеднике "Аскания-Нова": тогда за неделю вымерли около 185 серых журавлей, внесенных в Красную Книгу.
  • Одной из версий следователи назвали то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами.
  • 23 февраля в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" снова массово погибли птицы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Херсонская область
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