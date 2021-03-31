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В России потратили 2,6 млрд рублей на обсервацию людей, встречающихся с Путиным

Среда, 31 марта 2021, 16:54
Фото kremlin.ru

Управление делами президента России потратило 2,6 млрд рублей на санатории и пансионаты, в которых люди, которые должны были встретиться с президентом Владимиром Путиным, проходили карантин.

Источник: Русская служба Би-би-си  

Детали: По данным издания, услуги обсервации заказывали в 12 гостиницах и санаториях Москвы, Подмосковья, Сочи и аннексированной Ялты.

Отмечается, что самое крупное финансирование получили московские оздоровительные комплексы "Ватутинки" и "Десна", а также "Дагомыс" и санаторий "Русь" в Сочи (в общем более 2 млрд рублей).

С марта 2020 года эти учреждения перешли на "спецобслуживание", заказать номер в них нельзя.

На карантине в люксах и обычных номерах пансионата "Десна" в Новой Москве сидели сотрудники Специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, в том числе самого Путина.  

По данным сайта госзакупок, Спецотряд "Россия", а также Транспортный комбинат "Россия", Центральная клиническая ("кремлевская") больница и само УДП за год пандемии заключили более 25 долгосрочных госконтрактов на резервирование с открытыми датами номеров в кремлевских гостиницах.

Сумма контрактов составила почти 900 млн рублей.

Сообщается, что обсервацию проходили водители, медики и просто люди, встречающиеся с президентом РФ. В частности, 80 ветеранов, которые были на трибуне рядом с Путиным на параде в честь 75-летия победы на Красной площади 24 июня, и другие приглашенные на празднование.

В Управлении по делам президента РФ журналистам заявили, что ведомство "не является организатором карантинных мероприятий", а "все ограничения и меры… производились в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора".

Пресс-секретарь Путина заявил изданию, что "все ведомства несут дополнительные расходы в связи с коронавирусом".

Что было раньше: В феврале росСМИ сообщали, что главных редакторов СМИ РФ на встречу с Путиным попросили прийти с результатами теста на коронавирус. Они принесли, однако никто этими справками не поинтересовался.

В марте Путин сделал прививку от коронавируса, но в Кремле не признались, какой именно вакциной.

Темы: ПутинРосcиякоронавирус


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