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В посольстве России в Киеве ищут взрывчатку

Среда, 31 марта 2021, 18:34
В посольстве России в Киеве ищут взрывчатку

В полицию Киева 31 марта поступило сообщение о минировании посольства России.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции

Детали: Также "заминированы" Киевский апелляционный суд и жилой комплекс Time.

В настоящее время проводится проверка сообщений.

На месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.

Предыстория: 18 марта в Киеве аноним сообщил о минировании 7 станций метро вместе с несколькими пересадочными узлами. Информация оказалась ложной.

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Темы: КиевРосcиядипломатические отношениячрезвычайное происшествие
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