В посольстве России в Киеве ищут взрывчатку
Среда, 31 марта 2021, 18:34
В полицию Киева 31 марта поступило сообщение о минировании посольства России.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции
Детали: Также "заминированы" Киевский апелляционный суд и жилой комплекс Time.
В настоящее время проводится проверка сообщений.
На месте работают следственно-оперативные группы, кинологи и взрывотехники.
Предыстория: 18 марта в Киеве аноним сообщил о минировании 7 станций метро вместе с несколькими пересадочными узлами. Информация оказалась ложной.