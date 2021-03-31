Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Среда, 31 марта 2021, 19:07

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, однако российско-оккупационные войска обстреляли БПЛА патрулей ОБСЕ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У населенного пункта Веселая Гора представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось".

Детали: Также отмечается, что оккупанты второй день инженерно укрепляют свои позиции у Павлополя, продвигаясь к линии разграничения.

Темы: ДонбассОБСЕвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский задекларировал 19 миллионов дохода и госдачу

Украине обещают почти миллион дополнительных доз вакцины Pfizer против COVID-19

фото"Слуга" написала, что "пора валить из страны", а потом уточнила – на майские

инфографикаВ Украине появились сразу два города с прозрачной властью, это - рекорд

От коронавируса умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячный младенец

Киев продлевает и усиливает карантин: в транспорт только по пропуску

Все новости...
Донбасс
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили в последний момент
Макрон и Меркель поговорили с Путиным: призвали прекратить огонь на Донбассе
Оккупанты 8 раз нарушили "тишину" на Донбассе, сутки прошли без потерь
Последние новости
19:11
Вице-премьер Грузии подал в отставку
19:07
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
19:05
В УЗ рассказали, как будет проходить разделение грузовой и пассажирской вертикалей
18:47
Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца
18:45
"Укрнафта" планирует обжаловать в суде штраф АМКУ
18:34
В посольстве России в Киеве ищут взрывчатку
18:29
В Украине создадут центр для расследования дел по сексуальному насилию над детьми
18:25
В Facebook запустили флешмоб против произвола прокуратуры и полиции в Украине
18:16
Кабмин поднял тарифы Укрпочты на доставку пенсий
18:10
Навальный в тюрьме объявил голодовку
Все новости...