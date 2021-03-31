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Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

Среда, 31 марта 2021, 19:07
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, однако российско-оккупационные войска обстреляли БПЛА патрулей ОБСЕ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У населенного пункта Веселая Гора представители СММ осуществляли осмотр территории с помощью БПЛА малого радиуса действия. Наблюдатели Миссии услышали 20 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, после чего контроль над пространственным положением летательного аппарата был потерян. Вернуть БПЛА не удалось".

Детали: Также отмечается, что оккупанты второй день инженерно укрепляют свои позиции у Павлополя, продвигаясь к линии разграничения.

Темы: ДонбассОБСЕвойна
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