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ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы – Кравчук

Четверг, 4 марта 2021, 00:25
ВСУ будут зеркально отвечать на обстрелы – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на решение пророссийских боевиков чаще открывать огонь по украинским позициям заявив, что наши военные будут отвечать зеркально. 

Источник: Кравчук в комментарии "Суспильному"

Прямая речь: "Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война".

Детали: Первый президент Украины возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

"Они не будут выполнять минских договоренностей. Они отказываются от установленной тишины. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности Организаций Объединенных Наций. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", – сказал глава украинской делегации .

Что предшествовало: Российские наемники решили чаще открывать огонь против украинской армии.

На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации относительно "разрешения на ведение предупредительного огня".

Украинская правда

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Темы: ДонбассКравчуквойнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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