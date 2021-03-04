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Российская фотомодель получила запрет на въезд в Украину

Четверг, 4 марта 2021, 15:02

Российской фотомодели и актрисе Елене Галицыной на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Россиянка прилетела в аэропорт "Борисполь" вечером 3 марта рейсом из Минска. По ее словам в Украину она ехала в личных целях.

При оформлении пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, поскольку не придерживалась порядка въезда-выезда на ТОТУ АР Крым.

Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала автомобилем через Керченский мост и авиарейсом.

Из-за нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года.

Обратным рейсом она вылетела в Минск.

Дополнительно: ГПСУ традиционно не называет имя нарушительницы, но по данным источника УП, речь идет о Елене Галицыной.

Напомним: Заслуженная артистка России актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину за незаконное посещение Крыма.

Почему это важно: Россия восьмой год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины. Территория украинского полуострова Крым пока временно оккупирована РФ.

Все пункты пропуска, которые там до этого функционировали, решением правительства Украины закрыты. Попасть на полуостров не нарушая украинского законодательства можно только через определенные контрольные пункты въезда-выезда, находящихся на административной границе с оккупированной территорией. Это четко определено нормативными документами.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаРосcиясанкции


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