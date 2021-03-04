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Место проведения съезда судей перенесли после письма Авакова

Четверг, 4 марта 2021, 17:50
Фото viche.ck.ua

Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве.

Источник: Совет судей со ссылкой на решение, принятое на внеочередном заседании 4 марта

Дословно: "Принято решение №11 о переносе места проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины в "Президент Отель" на улице Госпитальной, 12".

Детали: Сообщается, что такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда "из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума".

XVIII съезд судей Украины состоится 9-11 марта по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12, (Конгресс-Холл гостиницы "Президент Отель"). Начало в 10:00.

На съезде планируют рассмотреть вопросы:

  • об избрании членов Высшего совета правосудия;
  • о назначении судьи Конституционного Суда;
  • об избрании Совета судей;
  • заслушать отчет Совета судей и информацию и.о. председателя Государственной судебной администрации о ее деятельности, в частности, об организационном, финансовом и материально-техническом обеспечении деятельности органов судебной власти.

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Украинская правда
Темы: судАваков


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