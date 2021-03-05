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Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Пятница, 5 марта 2021, 13:07

Послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 в пятницу встретились с председателями Верховного суда и Совета судей и "подчеркнули стремление помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе", - говорится в заявлении.

"С этой целью послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - добавляется в сообщении.

Ранее Европейский Союз рекомендовал отложить избрание новых членов Высшего совета правосудия на съезде судей до принятия реформы ВРУ.

Напомним, 25 января послы G7 по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

Темы: судКС


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