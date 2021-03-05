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Лукашенко рассказал о своем "единственном дворце"

Пятница, 5 марта 2021, 17:16
Лукашенко рассказал о своем единственном дворце

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своим единственным дворцом родной дом, где он вырос.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Они ж кричали в Москве, так? Думают: вот это надо нам в Беларуси. Надо найти "дворцы Лукашенко". "Дворец Путина" - значит, надо "дворец Лукашенко". И показать, раскатать.

У меня есть дворец. По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству.

Четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь".

Напомним:

  • 19 января Алексей Навальный и его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президентаВладимира Путина в Геленджиком.
  • В феврале вышло расследование, в котором сообщалось, что окружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах.

Украинская правда

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Темы: ЛукашенкоБеларусь
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