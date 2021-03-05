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Украина освободила политзаключенного Кремля

Пятница, 5 марта 2021, 18:49

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении политзаключенного Глеба Шаблия, которого в России называли "крымским диверсантом", а Кремль удерживал в тюрьме 4 года.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок.

После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири".

Предыстория:

  • В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал двух человек, которых сразу же окрестили "украинскими диверсантами". Один из них - Алексей Стогний, которого росСМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Второй – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".
  • Стогний в феврале 2020 года отбыл срок заключения и вышел на свободу.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКулеба Дмитрий


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