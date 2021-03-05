МИД сообщил об освобождении политзаключенного Кремля
Пятница, 5 марта 2021, 17:49
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении политзаключенного Глеба Шаблия, которого в России называли "крымским диверсантом", а Кремль удерживал в тюрьме 4 года.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы: "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок.
После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири".
Предыстория:
- В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал двух человек, которых сразу же окрестили "украинскими диверсантами". Один из них - Алексей Стогний, которого росСМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Второй – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".
- Стогний в феврале 2020 года отбыл срок заключения и вышел на свободу.
Украинская правда