Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении политзаключенного Глеба Шаблия, которого в России называли "крымским диверсантом", а Кремль удерживал в тюрьме 4 года.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы: "Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок.

После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращения из Сибири".

Предыстория: