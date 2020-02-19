Политзаключенный Кремля Алексей Стогний вышел на свободу

1424 просмотра
Среда, 19 февраля 2020, 19:42

Оккупационные власти Крыма удерживали Алексея Стогния в колонии в Керчи в качестве "украинского диверсанта" – он отбыл срок заключения и вышел на свободу.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, общественное движение "Объединение родственников политзаключенных Кремля"

Дословно: "Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила – в Киеве".

Детали: Представители общественного движения сообщили, что Стогний оказался на свободе в конце января 2020 года, "но семья предпочла не сообщать об этом факте, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину".

По их словам, политзаключенный входил в списки на "обмен", которые Украина передавала на переговорах с Россией.

Предыстория:

  • В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал двух человек, которых сразу же окрестили "украинскими диверсантами". Один из них - Алексей Стогний, которого росСМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Второй – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".
  • 26 июля 2017 года Стогния за "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов" и за "незаконное изготовление, переработку или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов" приговорили к трем с половиной годам колонии.

Украинская правда
Темы: политзаключенные Крым оккупация Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Политзаключенный Семена прибыл из Крыма в Киев 19 февраля 2020, 09:25
Политзаключенный Семена выехал на контролируемую Украиной территорию 18 февраля 2020, 14:31
Готовится возвращение 200 заключенных украинцев - президент 15 февраля 2020, 15:04
Все новости
Главные новости
Все заявленные на эвакуацию из Уханя оказались здоровыми
Коронавирус: самолет приземлился в Ухане, украинцы регистрируются на рейс
Бой 18 февраля: Возвращения тела бойца ожидают в ближайшее время – ОС
Коронавирус пошел на спад: заражаться стали реже, выздоравливать – чаще
Все новости
советы

8 песен, которые точно не стоит включать во время секса

Опыт

Опыт ветерана: Евгений Михайлюк – от IT-специалиста к владельцу СТО

здоровье

Атопический дерматит (диатез) у детей и взрослых: симптомы, причины и ошибки в лечении

Поиск по сайту
Архив
Весь архів