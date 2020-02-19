Политзаключенный Кремля Алексей Стогний вышел на свободу

Оккупационные власти Крыма удерживали Алексея Стогния в колонии в Керчи в качестве "украинского диверсанта" – он отбыл срок заключения и вышел на свободу.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, общественное движение "Объединение родственников политзаключенных Кремля"

Дословно: "Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила – в Киеве".

Детали: Представители общественного движения сообщили, что Стогний оказался на свободе в конце января 2020 года, "но семья предпочла не сообщать об этом факте, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину".

По их словам, политзаключенный входил в списки на "обмен", которые Украина передавала на переговорах с Россией.

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