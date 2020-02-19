Политзаключенный Кремля Алексей Стогний вышел на свободу
Оккупационные власти Крыма удерживали Алексея Стогния в колонии в Керчи в качестве "украинского диверсанта" – он отбыл срок заключения и вышел на свободу.
Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, общественное движение "Объединение родственников политзаключенных Кремля"
Дословно: "Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила – в Киеве".
Детали: Представители общественного движения сообщили, что Стогний оказался на свободе в конце января 2020 года, "но семья предпочла не сообщать об этом факте, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину".
По их словам, политзаключенный входил в списки на "обмен", которые Украина передавала на переговорах с Россией.
Предыстория:
- В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал двух человек, которых сразу же окрестили "украинскими диверсантами". Один из них - Алексей Стогний, которого росСМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Второй – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".
- 26 июля 2017 года Стогния за "незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение или ношение оружия и боеприпасов" и за "незаконное изготовление, переработку или ремонт огнестрельного оружия и боеприпасов" приговорили к трем с половиной годам колонии.