На фоне санкций против Коломойского Зеленский поблагодарил США за борьбу с олигархами

Офис президента поблагодарил международных партнеров, в частности США, за помощь в борьбе с олигархами.

Источник: Офис президента

Дословно: "Для экономического процветания и евроатлантической интеграции, заявленной не только в Конституции, но прежде всего в украинском обществе, Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Действия президента Владимира Зеленского говорят сами за себя: за менее чем два года каденции он сделал для деолигархизации в разы больше, чем кто-либо из предыдущих президентов, без пафосных лозунгов и популизма.

Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на этом пути. Борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнес будет развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а большие финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения. Каждое справедливое решение в этом направлении поможет Украине стать сильным по-настоящему независимым государством.

Мы неотступно будет двигаться на пути реформирования каждого сектора и укрепления наших отношений, в том числе и со стратегическим партнером - США".

Напомним: 5 сентября США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье иностранному изданию написала о борьбе Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.

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