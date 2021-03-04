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Мендель заверила, что Зеленский готов бросить вызов любому олигарху

Четверг, 4 марта 2021, 22:30

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в статье иностранному изданию написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнение его предвыборных обещаний.

Источник: Мендель в статье в Atlantic Council 

Детали: Она подчеркнула, что приход Зеленского к власти в 2019 году означал прекращение "почти 30 лет доминирования олигархов, из-за чего Украина погрузилась в бедность и коррупцию.  Теперь Зеленский, по ее словам, выполняет свои обещания и борется с влиянием олигархов.

В качестве примера Мендель рассказывает о возвращении государственного регулирования цен на рынке электроэнергии как о борьбе с Дмитрием Фирташем, введении Советом нацбезопасности и обороны санкций против Дмитрия Козака, Виктора Медведчука и его жены, связанных с ним телеканалов, а также задержании топ-менеджеров Приватбанка.

Также пресс-секретарь Зеленского напомнила, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов борются с государственным в нескольких юрисдикциях по возмещению денег. Она назвала дело Приватбанка "символом безнаказанности олигархов" и ожидает прогресса, в котором будут видеть большой прорыв для Украины.

Прямая речь Мендель: "Зеленский готов бросить вызов влияния украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы за него говорили его действия".

Предыстория: 

  • 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
  • СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

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Темы: Зеленскийолигархисанкции


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