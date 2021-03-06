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Закарпатская область с понедельника становится "красной"

Суббота, 6 марта 2021, 10:00
Закарпатская область с понедельника становится красной

Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Закарпатскую область к "красному уровню" эпидемической опасности с 8 марта.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Дословно: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 г. "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Что предшествовало: 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны из-за заболеваемости COVID-19.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения.

Ранее в "красную" карантинную зону попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьекоронавирускарантин
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