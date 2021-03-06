УЗ осуществит 5 спецрейсов из "закрытых" на карантин Франковщины и Буковины
Суббота, 6 марта 2021, 21:27
"Укрзализныця" с 8 марта совершит пять спецрейсов и перевезет более 3 тысяч пассажиров из карантинных зон Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм
Детали: По его словам, в ближайшее время для граждан будет открыта продажа билетов на следующие поезда:
- Ивано-Франковск-Киев (043/044) отправление 8 марта в 21:55 и прибытие 9 марта в 8:48,
- Черновцы-Киев (007/008) отправление 8 марта в 21:08 и прибытие 9 марта в 9:07,
- Ворохта-Полтава (149/150) отправление 8 марта в 13:51 и прибытие 9 марта в 10:38,
- Черновцы-Одесса (135/136) с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01,
- Черновцы-Киев (117/118) отправление 9 марта в 19:46 и прибытие 10 марта в 08:08.
Напомним:
- "Красный" уровень эпидемической опасности действует в Ивано-Франковской области с 26 февраля, а в Черновицкой области - с 1 марта.
- Укрзализныця в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля приостановила продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область и обратно.
- С 7 до 12 марта УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях. Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 включительно.
Украинская правда