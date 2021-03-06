УЗ осуществит 5 спецрейсов из "закрытых" на карантин Франковщины и Буковины

"Укрзализныця" с 8 марта совершит пять спецрейсов и перевезет более 3 тысяч пассажиров из карантинных зон Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Телеграм

Детали: По его словам, в ближайшее время для граждан будет открыта продажа билетов на следующие поезда:

- Ивано-Франковск-Киев (043/044) отправление 8 марта в 21:55 и прибытие 9 марта в 8:48,

- Черновцы-Киев (007/008) отправление 8 марта в 21:08 и прибытие 9 марта в 9:07,

- Ворохта-Полтава (149/150) отправление 8 марта в 13:51 и прибытие 9 марта в 10:38,

- Черновцы-Одесса (135/136) с выездом 9 марта в 15:35 и прибытием 10 марта в 10:01,

- Черновцы-Киев (117/118) отправление 9 марта в 19:46 и прибытие 10 марта в 08:08.

Напомним: