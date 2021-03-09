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В Киеве протестуют против съезда судей

Вторник, 9 марта 2021, 08:34
В Киеве протестуют против съезда судей
Фото ЦПК

В центре Киева проходит акция протеста против съезда судей, который должен начаться в 10:00 в Президент Отеле.

Источник: трансляция организатора акции Центра противодействия коррупции в YouTube

Дословно: "Нет съезду судейской нечести! В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".

Детали: В ЦПК отметили, что среди кандидатов на должности – судьи Майдана и подозреваемые в преступлениях судьи.   

Митингующие призывают не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда. 

 
Фото ЦПК

Возле Президент Отеля много правоохранителей и полиции диалога. 

 
Фото ЦПК

Что было раньше: Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве. Такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда "из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума".

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Украинская правда

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Темы: судЦПКмитинги
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