В Киеве протестуют против съезда судей

В центре Киева проходит акция протеста против съезда судей, который должен начаться в 10:00 в Президент Отеле.

Источник: трансляция организатора акции Центра противодействия коррупции в YouTube

Дословно: "Нет съезду судейской нечести! В Киеве 9 марта начнется съезд судей, на котором хотят избрать новых членов высшего судейского органа Высшего совета правосудия и одного судью в Конституционный Суд Украины.

Именно недобросовестные судьи в этих органах обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".

Детали: Митингующие призывают не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда.

Фото ЦПК

Возле Президент Отеля много правоохранителей и полиции диалога.

Фото ЦПК

Что было раньше: Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей Украины из помещения Международного центра культуры и искусств в "Президент Отель" в Киеве. Такое решение было принято на основании письма главы МВД Арсена Авакова, в котором он рекомендовал изменить место проведения съезда "из соображений вопросов безопасности делегатов и участников форума".

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