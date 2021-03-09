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Секретарь СНБО: Английский обязательно должен быть вторым языком в Украине

Вторник, 9 марта 2021, 13:49

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в гибридной войне с российским агрессором Украине следует активнее использовать английский язык.

Источник: Данилов, выступая на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм"

Прямая речь: "К большому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык, как первичный фундаментальный язык нашей независимости. И второй вопрос - к сожалению, мы за 30 лет не поняли вопрос английского языка, который должен быть обязательно вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем со стороны Российской Федерации".

Детали: По мнению Данилова, многие политики и президенты в Украине заигрывали с русским языком, продолжая "копать под себя яму". Теперь государство агрессор на 100% использует языковой вопрос в гибридной войне с Украиной.

По словам секретаря СНБО, знание молодежью английского языка является залогом независимости украинского государства. По мнению Данилова, английский язык "должен использоваться с детского сада, со школы".

Сейчас в Украине, мол, много людей, которые обучают английскому, но очень мало, тех, кто действительно его знает и пользуется.

Секретарь СНБО считает: когда общество удастся настроить на англоязычные издания, тогда вопрос, который сейчас стоит на повестке дня - лингвистической войны, которую ведет Российская Федерация, - может постепенно исчезать.

Валентина Романенко, УП
Темы: языкДанилов


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